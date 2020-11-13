Ось чому у нас така захворюваність!

У метро Харкова ні про яке дотримання карантинних обмежень немає й мови

Телеграм-канал "Харків live"опублікував відео на якому видно, як на станції метро "Палац спорту" люди ледь поміщаються у вагон.

"Який сенс від карантину вихідного дня якщо транспорт працює і повністю забитий?",- задається питанням автор публікації.

"Стривайте, ви хоч транспорт не закривайте. А то кількість безробітних перевалить за межу революції", " Ковідом же тільки у вихідні заражаються, не знали?", "Всіх на місяць або два в оплачувану відпустку по домівках з введенням комендантської години. Гладиш і вірус відразу розвіється", " ось і нехай працює!!! Боїшся захворіти, сиди вдома!!! Захворів, сиди вдома", " Просто не хочуть ще більшого напливу людей у лікарнях. А надання нормальних умов перенесення карантину для громадян від уряду мови не йде, з цього немає логіки, і все так всіх дратує", "цілий день тримаєш відстань і ходиш в масці щоб ввечері набратися за весь день :) це по нашому", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".