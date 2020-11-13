В Харківський області шукають дівчину

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Харківській області.

11 листопада харків'янка вийшла з дому і досі рідні не знають місце розташування Лінди Якоб.

Лінда Якоб була одягнена в чорні штани, чорне взуття, у неї був рюкзак чорного кольору. Зріст дівчини - 158 сантиметрів, вона середньої статури. У Лінди Якоб русяве волосся і карі очі, є шрам від порізу на лівій руці.

Будь-яку інформацію про зниклу дівчину просять повідомляти за телефонами:380503055233, 0574734993, або 102.

Раніше ми писали що в Харківській області зафіксовано рекорд за кількістю смертей від китайського вірусу.

Про це повідомили в обладміністрації з посиланням на дані Харківського обласного лабораторного центру.

Так, від китайського вірусу тринадцять людей померли від коронавірусу. Також відомо про 668 випадків захворювання в Харківській області за останню добу.

В Україні зафіксовано +11787 за добу-новий антирекорд.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

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