В Харьковской области ищут девушку
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.
11 ноября харьковчанка вышла из дома и до сих пор родные не знают местоположение Линды Якоб.
Линда Якоб была одета в черные брюки, черную обувь, у нее был рюкзак черного цвета. Рост девушки — 158 сантиметров, она среднего телосложения. У Линды Якоб русые волосы и карие глаза, есть шрам от пореза на левой руке.
Любую информацию о пропавшей девушке просят сообщать по телефонам:380503055233, 0574734993, или 102.
Страдающий от ревности муж Саниной из «Танців з зірками» поставил условие жене: «Он видит, что я счастлива…»
Белобрысая Волочкова опозорилась видом в грязном трико с разводами: «Жутко выглядит»
Бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная»
Самая красивая женщина мира оттянула топ и засмущала видом с рискованным декольте: "Дикий цветок"
Ранее мы писали что в Харьковской области зафиксирован рекорд по количеству смертей от китайского вируса.
Об этом сообщили в обладминистрации со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра.
Так, от китайского вируса тринадцать человек умерли от коронавируса. Также известно о 668 случаях заболевания в Харьковской области за последние сутки.
В Украине зафиксировано +11787 за сутки - новый антирекорд.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".