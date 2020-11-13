В Харьковской области ищут девушку

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

11 ноября харьковчанка вышла из дома и до сих пор родные не знают местоположение Линды Якоб.

Линда Якоб была одета в черные брюки, черную обувь, у нее был рюкзак черного цвета. Рост девушки — 158 сантиметров, она среднего телосложения. У Линды Якоб русые волосы и карие глаза, есть шрам от пореза на левой руке.

Любую информацию о пропавшей девушке просят сообщать по телефонам:380503055233, 0574734993, или 102.

Ранее мы писали что в Харьковской области зафиксирован рекорд по количеству смертей от китайского вируса.

Об этом сообщили в обладминистрации со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра.

Так, от китайского вируса тринадцать человек умерли от коронавируса. Также известно о 668 случаях заболевания в Харьковской области за последние сутки.

В Украине зафиксировано +11787 за сутки - новый антирекорд.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".