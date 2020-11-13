В Харківський області зафіксовано рекорд за кількістю смертей від китайського вірусу
Про це повідомили в обладміністрації з посиланням на дані Харківського обласного лабораторного центру.
Так, від китайського вірусу тринадцять людей померли від коронавірусу. Також відомо про 668 випадків захворювання в Харківській області за останню добу.
В Україні зафіксовано +11787 за добу-новий антирекорд.
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Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.
У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.
Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.
Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.
Раніше ми писали що держава стимулює українців йти на самоізоляцію в разі, якщо у когось в сім'ї підтвердиться китайський вірус.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
У разі, якщо в українців в сім'ї у когось підтвердиться Китайський вірус, і вони підуть на самоізоляцію, держава, в такому випадку, компенсує всі 100% лікарняних.
"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтеся на самоізоляції-держава платить за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", - підкреслив глава Кабінету Міністрів на засіданні.
До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".
Як повідомляла Politeka, на Харківщині вірус ближче до зими набирає обертів, медики б'ють на сполох: "кількість хворих досягла...".
Також Politeka писала, що харків'яни збунтувалися проти свавілля в метро, " вартість проїзду збільшили...".