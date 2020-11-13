НП в Харкові: чоловік погрожує підірвати себе гранатою

Як повідомила поліція, сьогодні вранці, 13 листопада, співробітники карного розшуку прийшли в приватний будинок в Основ'янському районі, щоб порвести там обшук.

До них вийшов чоловік з гранатою, і від'єднавши чеку почав погрожувати її підірвати.

На місце виїхали екстрено виїхали керівники обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники управління "КОРД", вибухотехніки та рятувальники.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Гром".

Раніше ми писали, що харків'янин прогнав нахабних шахраїв зі сходового майданчика і нагадав жителям Харкова, що схема розводу по «пільговій» заміні вікон досі живе.

Аферисти ходять по під'їздах, розповідають про» пільгу від заводу по заміні дерев'яних вікон і дверей " беруть задатки з довірливих пенсіонерів і пропадають.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".