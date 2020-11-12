Дружина мера Харкова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська ділиться роздумами з українцями

Так, в Instagram Гайсинська згадала слова легендарного сатирика Михайла Жванецького про дурних людей. Дружина Кернеса, мабуть, вважає за краще відпочивати з розумними людьми і не витрачати свій час на суперечки з дурнями.

"З розумним краще. З ним ти вільний і ледачий. З дурнем ти весь час зайнятий... з дурнем ти ні в чому не можеш погодитися... відпочинь з розумним, милий», — написала дружина Кернеса в сторіз.

Раніше ми писали, що харків'янам розповіли, коли повернеться до Харкова Геннадій Кернес.

Спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомив, що мер Харкова Геннадій Кернес, який продовжує лікування від китайського вірусу в клініці Шаріте, повернеться додому вже в грудні.

Як розповів Сидоренко в ефірі українського телеканалу, Кернес хоче повернутися до Харкова до початку роботи новообраної міської ради.

До слова, нещодавно в поліцію Харкова звернувся житель міста із заявою про зникнення Кернеса, і поліцейським довелося завести кримінальну справу, адже так належить за процедурою. Але через півтори години справу було закрито. "Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше-було не до жартів. А коли це вже п'ятий чи шостий раз відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо", - сказав спікер Харківської міськради.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".