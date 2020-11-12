В Харкові водій елітного авто збив вагітну жінку

Про це повідомив Telegram-канал "ХС.Харків".

Нещасний випадок стався на проспекті Ландау ввечері 11 листопада. Вагітна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від сильного удару позашляховика BMW жінка відлетіла на кілька метрів.

У поліції повідомили, що водій був тверезим - обставини страшної події з'ясовують.

Нещодавно ми писали, що прикордонники Харківщини затримали росіянку, яка перебувала в міжнародному розшуку.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

Росіянка 1980 року народження пішки прямувала на вихід з України через пункт пропуску "Гоптівка".

Правоохоронці під час перевірки на кордоні встановили, що вона знаходиться в розшуку за шахрайство.

На даний момент відомо, що про затриману шахрайку повідомили в Інтерпол і передали співробітникам Нацполіції.

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