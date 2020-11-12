В Харкові водій елітного авто збив вагітну жінку
Про це повідомив Telegram-канал "ХС.Харків".
Нещасний випадок стався на проспекті Ландау ввечері 11 листопада. Вагітна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від сильного удару позашляховика BMW жінка відлетіла на кілька метрів.
У поліції повідомили, що водій був тверезим - обставини страшної події з'ясовують.
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Нещодавно ми писали, що прикордонники Харківщини затримали росіянку, яка перебувала в міжнародному розшуку.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
Росіянка 1980 року народження пішки прямувала на вихід з України через пункт пропуску "Гоптівка".
Правоохоронці під час перевірки на кордоні встановили, що вона знаходиться в розшуку за шахрайство.
На даний момент відомо, що про затриману шахрайку повідомили в Інтерпол і передали співробітникам Нацполіції.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".