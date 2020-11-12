В Харькове водитель элитного авто сбил беременную женщину

Об этом сообщил Telegram-канал "ХС.Харьков".

Несчастный случай произошел на проспекте Ландау вечером 11 ноября. Беременная женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара внедорожника BMW женщина отлетела на несколько метров.

"На проспекте Льва Ландау — смертельное ДТП. БМВ насмерть сбила человека. От удара женщина отлетела метров на 30", — рассказали свидетели аварии.

В полиции сообщили, что водитель был трезвым - обстоятельства страшного происшествия выясняют.

Недавно мы писали, что пограничники Харьковщины задержали россиянку, которая находилась в международном розыске.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

Россиянка 1980 года рождения пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска "Гоптовка".

Правоохранители во время проверки на границе установили, что она находится в розыске за мошенничество.

На данный момент известно, что о задержанной мошеннице сообщили в Интерпол и передали сотрудникам Нацполиции.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".