В Харкові помер хірург вищої категорії Борис Бабинкин
Як пише Politeka.net, про це повідомили в Інституті загальної та невідкладної хірургії.
Лікар помер у вівторок, 10 листопада, на 66-му році життя.
"На 66 році пішов з життя Бабінкін Борис Іванович, видатний лікар-хірург вищої категорії, лікар - уролог, завідувач приймальним відділенням нашого інституту», - йдеться на сайті Інституту.
Волонтер Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Борис Бабінкін помер від ускладнень, викликаних китайським вірусом.
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Раніше ми писали, що за добу в Харківській області з'явилися нові випадки зараження китайським вірусом
Станом на 9:00 12 листопада за добу офіційно підтверджено 521 випадок Covid -19, 11 осіб померло від ускладнень вірусу , одужали 1034.
Всього за час пандемії на Харківщині заразилося 45 469 осіб. З них померли 616. Видужали 13071.
Також відомо, що в Україні сьогодні встановлено новий антирекорд - 11057 нових випадків Covid -19 в Україні за добу:
Померли 9145 (+198 за добу)
Видужали 227694 (+6235 за добу)
Хворіють 264026 (+4624 за добу)
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".