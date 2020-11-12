В Харкові помер хірург вищої категорії Борис Бабинкин

Як пише Politeka.net, про це повідомили в Інституті загальної та невідкладної хірургії.

Лікар помер у вівторок, 10 листопада, на 66-му році життя.

"На 66 році пішов з життя Бабінкін Борис Іванович, видатний лікар-хірург вищої категорії, лікар - уролог, завідувач приймальним відділенням нашого інституту», - йдеться на сайті Інституту.



Волонтер Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Борис Бабінкін помер від ускладнень, викликаних китайським вірусом.

Раніше ми писали, що за добу в Харківській області з'явилися нові випадки зараження китайським вірусом

Станом на 9:00 12 листопада за добу офіційно підтверджено 521 випадок Covid -19, 11 осіб померло від ускладнень вірусу , одужали 1034.

Всього за час пандемії на Харківщині заразилося 45 469 осіб. З них померли 616. Видужали 13071.

Також відомо, що в Україні сьогодні встановлено новий антирекорд - 11057 нових випадків Covid -19 в Україні за добу:

Померли 9145 (+198 за добу)

Видужали 227694 (+6235 за добу)

Хворіють 264026 (+4624 за добу)

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".