В Харькове скончался хирург высшей категории Борис Бабынкин
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Институте общей и неотложной хирургии.
Врач скончался во вторник, 10 ноября, на 66-м году жизни.
"На 66 году ушел из жизни Бабынкин Борис Иванович, выдающийся врач - хирург высшей категории, врач - уролог, заведующий приемным отделением нашего института», - говорится на сайте Института.
Волонтер Наталья Попова на своей странице в Facebook сообщила, что Борис Бабынкин умер от осложнений, вызванных китайским вирусом.
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Ранее мы писали, что за сутки в Харьковской области появились новые случаи заражения китайским вирусом
По состоянию на 9:00 12 ноября за сутки официально подтвержден 521 случай Covid -19, 11 человек умерло от осложнений вируса , выздоровели 1034.
Всего за время пандемии на Харьковщине заразилось 45 469 человек. Из них умерли 616. Выздоровели 13071.
Также известно, что в Украине сегодня установлен новый антирекорд - 11057 новых случаев Covid -19 в Украине за сутки:
Умерли 9145 (+198 за сутки)
Выздоровели 227694 (+6235 за сутки)
Болеют 264026 (+4624 за сутки)
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".