В Харькове скончался хирург высшей категории Борис Бабынкин

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Институте общей и неотложной хирургии.

Врач скончался во вторник, 10 ноября, на 66-м году жизни.

"На 66 году ушел из жизни Бабынкин Борис Иванович, выдающийся врач - хирург высшей категории, врач - уролог, заведующий приемным отделением нашего института», - говорится на сайте Института.



Волонтер Наталья Попова на своей странице в Facebook сообщила, что Борис Бабынкин умер от осложнений, вызванных китайским вирусом.

Ранее мы писали, что за сутки в Харьковской области появились новые случаи заражения китайским вирусом

По состоянию на 9:00 12 ноября за сутки официально подтвержден 521 случай Covid -19, 11 человек умерло от осложнений вируса , выздоровели 1034.

Всего за время пандемии на Харьковщине заразилось 45 469 человек. Из них умерли 616. Выздоровели 13071.

Также известно, что в Украине сегодня установлен новый антирекорд - 11057 новых случаев Covid -19 в Украине за сутки:

Умерли 9145 (+198 за сутки)

Выздоровели 227694 (+6235 за сутки)

Болеют 264026 (+4624 за сутки)

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".