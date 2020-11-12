На Харьковщине пропала школьница

Как пишет Politeka.net, девочка ушла в школу 10 ноября, а назад домой не вернулась.

14-летняя Юлия Белик вышла из школы, но домой не пришла.

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Появились приметы подростка: рост 165 см, среднее телосложение, волосы русые. В день исчезновения она была одета в синие джинсы, черный свитер, на котором изображены коты, черную шапку и черную куртку. На ногах были кроссовки с белой подошвой.

Позвоните на горячую линию 102 всех, если у вас есть какая-либо информация о пропавшей девочке.

Ранее мы писали, что в Харькове побит температурный рекорд.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, 11 ноября зарегистрировали самый поздний заморозок в истории метеонаблюдений.

Минимальная температура воздуха составила -1,5 °С. Этот заморозок является самым поздним в истории метеонаблюдений, который обошел показатель 1967 года на день.

"Продолжительность безморозного периода, таким образом, в Харькове составила 201 день (с 24 апреля по 10 ноября)", - сообщили в гидрометцентре.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".