Несмотря на протесты работников ресторанного бизнеса в Украине, в том числе в Харькове, правительство с 14 ноября вводит карантин выходного дня

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.

Во время карантина выходного дня:

закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ - будут работать только продуктовые магазины;

запрещены развлекательные и массовые мероприятия;

запрещены деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:

продуктовые магазины;

аптеки;

транспорт;

АЗС;

ветеринарные аптеки.

Напомним, что в Харькове на площади Свободы возле здания ХОГА прошел митинг.

Харьковчане категорически против введения карантина выходного дня.

На акцию протеста в очередной раз вышли работники ресторанного бизнеса.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Нет работы – нет налогов", "Наши дети хотят есть", "Наши зарплаты тоже на карантине" и т.д.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".