Несмотря на протесты работников ресторанного бизнеса в Украине, в том числе в Харькове, правительство с 14 ноября вводит карантин выходного дня

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.

Во время карантина выходного дня:

  • закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ - будут работать только продуктовые магазины;
  • запрещены развлекательные и массовые мероприятия;
  • запрещены деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);
  • рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.

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Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки;
  • транспорт;
  • АЗС;
  • ветеринарные аптеки.

Напомним, что в Харькове на площади Свободы возле здания ХОГА прошел митинг.

Харьковчане категорически против введения карантина выходного дня.

На акцию протеста в очередной раз вышли работники ресторанного бизнеса.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Нет работы – нет налогов", "Наши дети хотят есть", "Наши зарплаты тоже на карантине" и т.д.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".