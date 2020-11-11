Несмотря на протесты работников ресторанного бизнеса в Украине, в том числе в Харькове, правительство с 14 ноября вводит карантин выходного дня
Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.
Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.
Во время карантина выходного дня:
- закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ - будут работать только продуктовые магазины;
- запрещены развлекательные и массовые мероприятия;
- запрещены деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);
- рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.
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Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- транспорт;
- АЗС;
- ветеринарные аптеки.
Напомним, что в Харькове на площади Свободы возле здания ХОГА прошел митинг.
Харьковчане категорически против введения карантина выходного дня.
На акцию протеста в очередной раз вышли работники ресторанного бизнеса.
Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Нет работы – нет налогов", "Наши дети хотят есть", "Наши зарплаты тоже на карантине" и т.д.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".