В Україні знову антирекорд!

За добу в Харківський області з'явилися нові випадки зараження китайським вірусом

Як пише Politeka.net, станом на 9:00 12 листопада за добу офіційно підтверджено 521 випадок Covid -19, 11 осіб померло від ускладнень вірусу, одужали 1034.

Всього за час пандемії на Харківщині заразилося 45 469 осіб. З них померли 616. Видужали 13071.

Також відомо, що в Україні сьогодні встановлено новий антирекорд - 11 057 нових випадків Covid -19 в Україні за добу:

Померли 9145 (+198 за добу)

Видужали 227694 (+6235 за добу)

Хворіють 264026 (+4624 за добу)

Раніше ми писали, що на Харківщині зникла школярка.

Дівчинка пішла в школу 10 листопада, а назад додому не повернулася.

14-річна Юлія Бєлік вийшла зі школи, але додому не прийшла.

Про подію розповіли в прес-службі ГУ Нацполіції в Харківській області.

З'явилися прикмети підлітка: зріст 165 см, Середня статура, волосся русяве. У день зникнення вона була одягнена в сині джинси, чорний Светр, на якому зображені коти, чорну шапку і чорну куртку. На ногах були кросівки з білою підошвою.

Зателефонуйте на гарячу лінію 102 всіх, якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу дівчинку.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".