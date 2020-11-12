За добу в Харківський області з'явилися нові випадки зараження китайським вірусом
Як пише Politeka.net, станом на 9:00 12 листопада за добу офіційно підтверджено 521 випадок Covid -19, 11 осіб померло від ускладнень вірусу, одужали 1034.
Всього за час пандемії на Харківщині заразилося 45 469 осіб. З них померли 616. Видужали 13071.
Також відомо, що в Україні сьогодні встановлено новий антирекорд - 11 057 нових випадків Covid -19 в Україні за добу:
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Померли 9145 (+198 за добу)
Видужали 227694 (+6235 за добу)
Хворіють 264026 (+4624 за добу)
Раніше ми писали, що на Харківщині зникла школярка.
Дівчинка пішла в школу 10 листопада, а назад додому не повернулася.
14-річна Юлія Бєлік вийшла зі школи, але додому не прийшла.
Про подію розповіли в прес-службі ГУ Нацполіції в Харківській області.
З'явилися прикмети підлітка: зріст 165 см, Середня статура, волосся русяве. У день зникнення вона була одягнена в сині джинси, чорний Светр, на якому зображені коти, чорну шапку і чорну куртку. На ногах були кросівки з білою підошвою.
Зателефонуйте на гарячу лінію 102 всіх, якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу дівчинку.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".