За сутки в Харьковской области появились новые случаи заражения китайским вирусом
Как пишет Politeka.net, по состоянию на 9:00 12 ноября за сутки официально подтвержден 521 случай Covid -19, 11 человек умерло от осложнений вируса , выздоровели 1034.
Всего за время пандемии на Харьковщине заразилось 45 469 человек. Из них умерли 616. Выздоровели 13071.
Также известно, что в Украине сегодня установлен новый антирекорд - 11057 новых случаев Covid -19 в Украине за сутки:
Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."
Бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная»
Взбешенная скандалом с Киркоровым Полякова высказала украинцам все, что думает: "Слишком много стало этих "нельзя"
Дорофеева кардинально изменилась после распада "Время и Стекло", певицу не узнать: "Что это вообще такое?"
Умерли 9145 (+198 за сутки)
Выздоровели 227694 (+6235 за сутки)
Болеют 264026 (+4624 за сутки)
Ранее мы писали, что на Харьковщине пропала школьница.
Девочка ушла в школу 10 ноября, а назад домой не вернулась.
14-летняя Юлия Белик вышла из школы, но домой не пришла.
О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Появились приметы подростка: рост 165 см, среднее телосложение, волосы русые. В день исчезновения она была одета в синие джинсы, черный свитер, на котором изображены коты, черную шапку и черную куртку. На ногах были кроссовки с белой подошвой.
Позвоните на горячую линию 102 всех, если у вас есть какая-либо информация о пропавшей девочке.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".