В Украине снова антирекорд!

За сутки в Харьковской области появились новые случаи заражения китайским вирусом

Как пишет Politeka.net, по состоянию на 9:00 12 ноября за сутки официально подтвержден 521 случай Covid -19, 11 человек умерло от осложнений вируса , выздоровели 1034.

Всего за время пандемии на Харьковщине заразилось 45 469 человек. Из них умерли 616. Выздоровели 13071.

Также известно, что в Украине сегодня установлен новый антирекорд - 11057 новых случаев Covid -19 в Украине за сутки:

Умерли 9145 (+198 за сутки)

Выздоровели 227694 (+6235 за сутки)

Болеют 264026 (+4624 за сутки)

Ранее мы писали, что на Харьковщине пропала школьница.

Девочка ушла в школу 10 ноября, а назад домой не вернулась.

14-летняя Юлия Белик вышла из школы, но домой не пришла.

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Появились приметы подростка: рост 165 см, среднее телосложение, волосы русые. В день исчезновения она была одета в синие джинсы, черный свитер, на котором изображены коты, черную шапку и черную куртку. На ногах были кроссовки с белой подошвой.

Позвоните на горячую линию 102 всех, если у вас есть какая-либо информация о пропавшей девочке.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".