На Харківщині зникла школярка

Як пише Politeka.net, дівчинка пішла в школу 10 листопада, а назад додому не повернулася.

14-річна Юлія Бєлік вийшла зі школи, але додому не прийшла.

Про подію розповіли в прес-службі ГУ Нацполіції в Харківській області.

З'явилися прикмети підлітка: зріст 165 см, середня статура, волосся русяве. У день зникнення вона була одягнена в сині джинси, чорний светр, на якому зображені коти, чорну шапку і чорну куртку. На ногах були кросівки з білою підошвою.

Зателефонуйте на гарячу лінію 102 всіх, якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу дівчинку.

Раніше ми писали, що в Харкові побитий температурний рекорд.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, 11 листопада зареєстрували найпізніший заморозок в історії метеоспостережень.

Мінімальна температура повітря склала -1,5 °С. цей заморозок є найпізнішим в історії метеоспостережень, який обійшов показник 1967 року на день.

"Тривалість безморозного періоду, таким чином, в Харкові склала 201 день (з 24 квітня по 10 листопада)", - повідомили в Гідрометцентрі.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

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