Прикордонники Харківщини затримали росіянку, яка перебувала в міжнародному розшуку
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
Росіянка 1980 року народження пішки прямувала на вихід з України через пункт пропуску "Гоптівка".
Правоохоронці під час перевірки на кордоні встановили, що вона знаходиться в розшуку за шахрайство.
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На даний момент відомо, що про затриману шахрайку повідомили в Інтерпол і передали співробітникам Нацполіції.
Раніше ми писали, що незважаючи на протести працівників ресторанного бізнесу в Україні, в тому числі в Харкові, уряд з 14 листопада вводить карантин вихідного дня.
Таке рішення Уряд прийняв на засіданні в середу, 11 листопада.
Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі.
Під час карантину вихідного дня:
- закриють фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;
- заборонені розважальні та масові заходи;
- заборонено діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);
- Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.
Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:
- продуктові магазини;
- аптека;
- транспорт;
- АЗС;
- Ветеринарні аптеки.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".