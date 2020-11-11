Прикордонники Харківщини затримали росіянку, яка перебувала в міжнародному розшуку

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

Росіянка 1980 року народження пішки прямувала на вихід з України через пункт пропуску "Гоптівка".

Правоохоронці під час перевірки на кордоні встановили, що вона знаходиться в розшуку за шахрайство.

На даний момент відомо, що про затриману шахрайку повідомили в Інтерпол і передали співробітникам Нацполіції.

Раніше ми писали, що незважаючи на протести працівників ресторанного бізнесу в Україні, в тому числі в Харкові, уряд з 14 листопада вводить карантин вихідного дня.

Таке рішення Уряд прийняв на засіданні в середу, 11 листопада.

Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі.

Під час карантину вихідного дня:

закриють фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;

заборонені розважальні та масові заходи;

заборонено діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.

Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:

продуктові магазини;

аптека;

транспорт;

АЗС;

Ветеринарні аптеки.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".