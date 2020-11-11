Пограничники Харьковщины задержали россиянку, которая находилась в международном розыске

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

Россиянка 1980 года рождения пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска "Гоптовка".

Правоохранители во время проверки на границе установили, что она находится в розыске за мошенничество.

На данный момент известно, что о задержанной мошеннице сообщили в Интерпол и передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее мы писали, что несмотря на протесты работников ресторанного бизнеса в Украине, в том числе в Харькове, правительство с 14 ноября вводит карантин выходного дня.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.

Во время карантина выходного дня:

закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ - будут работать только продуктовые магазины;

запрещены развлекательные и массовые мероприятия;

запрещены деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:

продуктовые магазины;

аптеки;

транспорт;

АЗС;

ветеринарные аптеки.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".