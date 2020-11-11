В Харкові побито температурний рекорд

Як пише Politeka.net, про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, 11 листопада зареєстрували найпізніший заморозок в історії метеоспостережень.

Мінімальна температура повітря склала -1,5 °С. цей заморозок є найпізнішим в історії метеоспостережень, який обійшов показник 1967 року на день.

"Тривалість безморозного періоду, таким чином, в Харкові склала 201 день (з 24 квітня по 10 листопада)", - повідомили в Гідрометцентрі.

Раніше ми писали, що харків'янин прогнав нахабних шахраїв зі сходового майданчика і нагадав жителям Харкова, що схема розводу по «пільговій» заміні вікон досі живе.

Аферисти ходять по під'їздах, розповідають про "пільгу від заводу по заміні дерев'яних вікон і дверей "беруть задатки з довірливих пенсіонерів і пропадають.

"Якщо чуєте таку історію-женіть цих розводив подалі від своїх квартир", - йдеться в повідомленні.

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До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".