В Харьковской области школьница отравилась грибами
Как пишет Politeka.net, у девочки появились симптомы отравления уже через несколько часов после обеда.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.
Медики рассказали, что она ела приготовленные мамой жареные опята, которые в лесу собирал ее отец.
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Медики "скорой" оказали девочке экстренную медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали, что харьковчанин прогнал наглых мошенников с лестничной площадки и напомнил жителям Харькова, что схема развода по «льготной» замене окон до сих пор живёт.
Аферисты ходят по подъездам, рассказывают про «льготу от завода по замене деревянных окон и дверей» берут задатки с доверчивых пенсионеров и пропадают.
"Если слышите такую историю - гоните этих разводил подальше от своих квартир", - говорится в сообщении.
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Кроме того мы писали, что в Харькове на площади Свободы возле здания ХОГА прошел митинг.
Харьковчане выступили против введения карантина выходного дня.На акцию протеста в очередной раз вышли работники ресторанного бизнеса.
Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Нет работы – нет налогов", "Наши дети хотят есть", "Наши зарплаты тоже на карантине" и т.д.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".