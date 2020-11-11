В Харькове побит температурный рекорд
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, 11 ноября зарегистрировали самый поздний заморозок в истории метеонаблюдений.
Минимальная температура воздуха составила -1,5 °С. Этот заморозок является самым поздним в истории метеонаблюдений, который обошел показатель 1967 года на день.
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"Продолжительность безморозного периода, таким образом, в Харькове составила 201 день (с 24 апреля по 10 ноября)", - сообщили в гидрометцентре.
Ранее мы писали, что харьковчанин прогнал наглых мошенников с лестничной площадки и напомнил жителям Харькова, что схема развода по «льготной» замене окон до сих пор живёт.
Аферисты ходят по подъездам, рассказывают про «льготу от завода по замене деревянных окон и дверей» берут задатки с доверчивых пенсионеров и пропадают.
"Если слышите такую историю - гоните этих разводил подальше от своих квартир", - говорится в сообщении.
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К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".