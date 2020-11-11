Зовсім совісті у них немає!

Харків'янин прогнав нахабних шахраїв зі сходового майданчика і нагадав жителям Харкова, що схема розводу по "пільговій" заміні вікон досі живе

Як повідомляє телеграм-канал "Харків live", аферисти ходять по під'їздах, розповідають про "пільгу від заводу по заміні дерев'яних вікон і дверей" беруть задатки з довірливих пенсіонерів і пропадають.

"Якщо чуєте таку історію-женіть цих розводив подалі від своїх квартир", - йдеться в повідомленні.

Щоб переглянути відео - клацніть на це посилання.

Раніше ми писали, що в Харкові на площі Свободи біля будівлі ХОДА пройшов мітинг.

Харків'яни виступили проти введення карантину вихідного дня.

На акцію протесту в черговий раз вийшли працівники ресторанного бізнесу.

Мітингувальники тримають в руках плакати з написами "немає роботи-немає податків"," наші діти хочуть їсти"," наші зарплати теж на карантині " і т. д.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".