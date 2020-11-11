Харьковчанин прогнал наглых мошенников с лестничной площадки и напомнил жителям Харькова, что схема развода по «льготной» замене окон до сих пор живёт
Как сообщает телеграм-канал "Харьков live", аферисты ходят по подъездам, рассказывают про «льготу от завода по замене деревянных окон и дверей» берут задатки с доверчивых пенсионеров и пропадают.
"Если слышите такую историю - гоните этих разводил подальше от своих квартир", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что в Харькове на площади Свободы возле здания ХОГА прошел митинг.
Харьковчане выступили против введения карантина выходного дня.
На акцию протеста в очередной раз вышли работники ресторанного бизнеса.
Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Нет работы – нет налогов", "Наши дети хотят есть", "Наши зарплаты тоже на карантине" и т.д.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".