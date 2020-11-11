В Харкові з'явиться ще один медзаклад для лікування хворих китайським вірусом

Як повідомляє телеграм-канал "Веха", обласна лікарня готується до прийому хворих коронавірусом, яких розміщуватимуть в офтальмологічному відділенні.

Це окремий корпус лікарні, який зможе прийняти понад 100 хворих.

"Для лікування ковідних хворих тут встановлять 3-х тонну кисневу бочку і проведуть кисневу трасу, також планують обладнати корпус ліфтом. Зараз у відділенні, за словами головлікаря, роблять ремонт палат. Точні терміни початку прийому пацієнтів з ковід тут поки не називають", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що інтервали між поїздами в метро Харкова обурили жителів міста.

Поїзд доводиться чекати по 9 хвилин.

"Майже 9 хвилин очікування і" елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо". А потім ще 10 хвилин і ось уже натовп. А ми дивуємося звідки такі цифри в ранковій статистиці по коронавірусу", - пишуть в повідомленні.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

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Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".