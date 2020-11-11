В Харькове появится еще одно медучреждение для лечения больных китайским вирусом

Как сообщает телеграм-канал "Веха", областная больница готовится к приему больных коронавирусом, которых будут размещать в офтальмологическом отделении.

Это отдельно стоящий корпус больницы, который сможет принять более 100 больных.

"Для лечения ковидных больных здесь установят 3-х тонную кислородную бочку и проведут кислородную трассу, также планируют оборудовать корпус лифтом. Сейчас в отделении, по словам главврача, делают ремонт палат. Точные сроки начала приема пациентов с ковид здесь пока не называют", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что интервалы между поездами в метро Харькова возмутили жителей города.

Поезд приходится ждать по 9 минут.

"Почти 9 минут ожидания и «елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо». А потом еще 10 минут и вот уже толпа. А мы удивляемся откуда такие цифры в утренней статистике по коронавирусу", - пишут в сообщении.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".