Спочатку все було нормально, але через кілька днів...

В Харківській області у дитини діагностували правець, після того, як вона наступила на цвях

Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

Наприкінці жовтня 10-річна дитина наступила на цвях, граючи у дворі. Травма була незначною, тому батьки за допомогою до лікарів не зверталися.

"Однак, за кілька днів стан дитини різко погіршився. З'явився гострий тягне біль в нижній кінцівці, утруднене дихання, судоми", — повідомили в центрі.

Бригада швидкої госпіталізувала дитину в стаціонар. У лікарні дитині поставили діагноз "правець".

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

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