Сначала все было нормально, но через несколько дней...

В Харьковской области у ребенка диагностировали столбняк, после того, как он наступил на гвоздь

Об этом сообщает областной лабораторный центр МОЗ Украины.

В конце октября 10-летний ребенок наступил на гвоздь, играя во дворе. Травма была незначительной, поэтому родители за помощью к врачам не обращались.

"Однако, за несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось. Появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги", — сообщили в центре.

Бригада скорой госпитализировала ребенка в стационар. В больнице ребенку поставили диагноз "столбняк".

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".