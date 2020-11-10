В Харьковской области у ребенка диагностировали столбняк, после того, как он наступил на гвоздь
Об этом сообщает областной лабораторный центр МОЗ Украины.
В конце октября 10-летний ребенок наступил на гвоздь, играя во дворе. Травма была незначительной, поэтому родители за помощью к врачам не обращались.
"Однако, за несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось. Появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги", — сообщили в центре.
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Бригада скорой госпитализировала ребенка в стационар. В больнице ребенку поставили диагноз "столбняк".
Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".