В харьковском метрополитене мужчина спрыгнул на рельсы

Движение поездов остановили, сообщили в телеграмм-канале "ТруХа".

Пассажир харьковского метро прыгнул на рельсы и убежал в туннель. Инцидент случился 9 ноября, около 20.45 на станции «Дворец Спорта». Чтобы посмотреть видео - перейдите по этой ссылке.

«На Дворце Спорта слегка подпитый братишка спрыгнул с платформы на пути. Видимо, состав силой мысли хотел остановить», - говорится сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".