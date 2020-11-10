В харьковском метрополитене мужчина спрыгнул на рельсы
Движение поездов остановили, сообщили в телеграмм-канале "ТруХа".
Пассажир харьковского метро прыгнул на рельсы и убежал в туннель. Инцидент случился 9 ноября, около 20.45 на станции «Дворец Спорта». Чтобы посмотреть видео - перейдите по этой ссылке.
«На Дворце Спорта слегка подпитый братишка спрыгнул с платформы на пути. Видимо, состав силой мысли хотел остановить», - говорится сообщении.
Русская Кардашьян в непристойном декольте с трудом удержала бюст шестого размера: "Сейчас рванет"
Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, болезнь изменила внешность "прекрасной няни": "После лечения..."
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссером: «Он специально…»
Сумская впервые рассказала о своем страшном диагнозе и назвала первые симптомы: "Обнаружили в начале лета"
Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".