В Харьковской области мужчина озверел из-за ревности
На автовокзале Купянска задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство своей бывшей возлюбленной.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
«В порыве ревности мужчина схватил кухонный топор и ударил им бывшую возлюбленную по голове. После этого подался в бега», - заявили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".