З'явилися кадри того, що відбувалось!

В харківському метрополітені чоловік зістрибнув на рейки

Рух поїздів зупинили, повідомили в телеграм-каналі "Труха".

Пасажир Харківського метрострибнув на рейки і втік у тунель. Інцидент трапився 9 листопада, близько 20.45 на станції «Палац Спорту». Щоб подивитися відео - перейдіть за цим посиланням.

«На Палаці Спорту злегка підпитий братик зістрибнув з платформи на шляху. Мабуть, силою думки хотів зупинити", - йдеться повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".