В Харківський області чоловік озвірів через ревнощі

На автовокзалі Куп'янська затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство своєї колишньої коханої.

Про це повідомили в прес-службі облуправління Нацполіції.

«У пориві ревнощів чоловік схопив кухонну сокиру і вдарив ним колишню кохану по голові. Після цього подався тікати", - заявили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав китайський вірус: "складно було змиритися з цим".