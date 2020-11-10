Судячи з фото, ремонту в лікарні не було давно

Пацієнт обласної інфекційної лікарні в Харкові показав, в яких умовах лікують хворих китайським вірусом

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив телеграм-канал "Харків live".

Крім того, хлопець розповів, що медсестра, у якої 60 пацієнтів отримує копійки - 6 тисяч гривень, в той час як хворі вірусом витрачають на 2-тижневе лікування приблизно 21 000 грн.

"Не такий страшний ковід, як лікування в наших лікарнях", "подейкують, що в Шаріте, ще гірше", "Мда вже, не очікував такої реальності", по фотках ...

Як було при СРСР, так і залишилося.Здається навіть туалет і плитка тих часів", " коротше,кому що не подобається - чемодан,вокзал, Росія ...ну або Польща", - обурилися харків'яни станом ремонту в лікарні.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав китайський вірус: "складно було змиритися з цим".