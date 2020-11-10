Пацієнт обласної інфекційної лікарні в Харкові показав, в яких умовах лікують хворих китайським вірусом
Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив телеграм-канал "Харків live".
Крім того, хлопець розповів, що медсестра, у якої 60 пацієнтів отримує копійки - 6 тисяч гривень, в той час як хворі вірусом витрачають на 2-тижневе лікування приблизно 21 000 грн.
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Як було при СРСР, так і залишилося.Здається навіть туалет і плитка тих часів", " коротше,кому що не подобається - чемодан,вокзал, Росія ...ну або Польща", - обурилися харків'яни станом ремонту в лікарні.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав китайський вірус: "складно було змиритися з цим".