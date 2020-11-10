Пациент областной инфекционной больницы в Харькове показал, в каких условия лечат больных китайским вирусом
Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил телеграм-канал "Харьков live".
Кроме того, парень рассказал, что медсестра, у которой 60 пациентов получает копейки - 6 тысяч гривен, в то время как заболевшие вирусом тратят на 2-недельное лечение примерно 21 000 грн.
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Как было при СССР, так и осталось. По моему даже толчек и плитка тех времён", "Короче, кому что не нравится - чемодан,вокзал,Россия ...ну или Польша", - возмутились харьковчане состоянием ремонта в больнице.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".