Поліція закрила кримінальне провадження про зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса

Про це повідомила керівник прес-служби Нацполіції області Олена Баранник, передає "Харків Times".

"На сьогодні кримінальне провадження вже закрито", - заявила вона.

На даний момент невідомо, чи "знайшли" Кернеса, а якщо ні, то чому закрито виробництво.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".