Полиция закрыла уголовное производство об исчезновении мэра Харькова Геннадия Кернеса

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Нацполиции области Елена Баранник, передает "Харків Times".

«На сегодня уголовное производство уже закрыто», — заявила она.

На данный момент неизвестно, «нашли» ли Кернеса, а если нет, почему тогда закрыто производство.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".