На Харківщині станом на 9:00 10 листопада виявили 44 466 випадків китайського вірусу

За минулу добу виявили 536 випадки захворювання, померло 9 осіб.

Як інформує Politeka.net, про це повідомили Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, кількість хворих вірусом в Харківській області збільшилася з учорашнього дня, коли COVID-19 був офіційно підтверджений у 43 930 пацієнтів.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".