У лікарнях Харківщини всі кисневі точки зайняті

Всі 290 ліжок в обласній інфекційній лікарні зайняті хворими китайським вірусом, розповів директор лікарні Павло Нартов, передає "Об'єктив".

І зазначив, що ємність, яку привезли 5 листопада і досі не під'єднали.

"Ми потребуємо кисню. Навіщо цю бочку поставили-для того, щоб в майбутньому збільшити кількість кисневих точок. Думаю, що її підключать на цьому тижні", - повідомив Павло Нартов.

"У "Чорнобильській" лікарні зайнято майже 130 місць", - розповіла Ірина Пирогова.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав китайський вірус: "складно було змиритися з цим".