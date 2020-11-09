До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшла заява про відмову Геннадія Кернеса від депутатського мандата

Про це повідомили на сайті мерії.

Як повідомляє видання "NewsRoom", Кернес вчинив згідно з положеннями українського законодавства-обраний мером не може бути одночасно зареєстрований і як депутат місцевої ради.

Його місце в міськраді повинна зайняти людина, наступна за ним у партійному списку. Таким чином, до міськради проходить 38-річна Ілона Хачатурян.

Раніше ми писали, що територіальна виборча комісія зареєструвала Геннадія Кернеса мером.

7 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Геннадія Кернеса Харківським міським головою. Відповідна постанова № 98 опублікована на сайті Харківської міської ради.

"До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла заява про реєстрацію міського голови та додані до неї документи, зареєстрована № 1015 7 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області", - йдеться в постанові.

"Що за цирк? Довго ще будуть нас дурити? Мер-фантом звідкись, не зрозуміло з якого світу і в якій свідомості буде керувати півторамільйонним містом!", "Любителі лавочок і парків з фонтанами схвалюють", " а він ще живий?. Якщо так доведіть", "подарунок на 40 днів", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

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