В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступило заявление об отказе Геннадия Кернеса от депутатского мандата

Об этом сообщили на сайте мэрии.

Как сообщает издание «NewsRoom», Кернес поступил согласно положениям украинского законодательства — избранный мэром не может быть одновременно зарегистрирован и как депутат местного совета.

Его место в горсовете должен занять человек, следующий за ним в партийном списке. Таким образом, в горсовет проходит 38-летняя Илона Хачатурян.

Ранее мы писали, что территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром.

7 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса харьковским городским головой. Соответствующее постановление №98 опубликовано на сайте Харьковского городского совета.

"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление о регистрации городского головы и добавленные к ней документы, зарегистрированная № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича, выбранного харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области", - говорится в постановлении.

"Что за цирк? Долго ещё будут нас дурачить? Мэр-фантом откуда-то,не понятно с какого света и в каком сознании будет управлять полуторамиллионным городом!", " Любители лавочек и парков с фонтанами одобряют", " А он ещё жив?. Если да докажите", "Подарок на 40 дней ", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".