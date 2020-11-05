Геннадий Кернес официально признан мэром Харькова

Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, которые состоялись 25 октября, участие в голосовании приняли 323 218 избирателей, которые наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.

Недавно чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

"Как Ленин - живее всех живых уже третий месяц?", " И долго они будут скрывать правду, врать и извиваться", "Какими надо быть идиотами, харьковчане, чтобы голосовать за очень больного человека, если не сказать другое слово...", "Я думаю,там все очень плохо.Это просто тянут время.Зачем это ему?Непонятно", "Конечно жив, но лишь в памяти", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".

Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.

Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".