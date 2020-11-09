В Україні, в тому числі і в Харкові, вводять карантин вихідного дня

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу, передає "Інтерфакс".

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня - з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Все інше, зокрема, заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос, ТРЦ ми рекомендуємо закривати, не проводити заходи", - заявив Степанов.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".