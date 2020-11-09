На Харківщині знайшли склад снарядів і мін

У селі на городі місцеві жителі розкопали склад боєприпасів періоду Другої світової.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Мешканці викликали піротехніків. Всього на городі було знайдено 36 боєприпасів – артснаряди калібру 76мм, мінометні міни калібру 82мм і 10 ручних гранат РГ-42. Боєприпаси знешкодили, постраждалих, на щастя, немає.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав китайський вірус: "складно було змиритися з цим".