На Харьковщине нашли склад снарядов и мин
В с. Прелестное на огороде местные жители раскопали склад боеприпасов периода Второй мировой.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Жители вызвали пиротехников. Всего на огороде было найдено 36 боеприпасов – артснаряды калибра 76мм, минометные мины калибра 82мм и 10 ручных гранат РГ-42. Боеприпасы обезвредили, пострадавших, к счастью, нет.
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Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".