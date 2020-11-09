На Харьковщине нашли склад снарядов и мин

В с. Прелестное на огороде местные жители раскопали склад боеприпасов периода Второй мировой.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Жители вызвали пиротехников. Всего на огороде было найдено 36 боеприпасов – артснаряды калибра 76мм, минометные мины калибра 82мм и 10 ручных гранат РГ-42. Боеприпасы обезвредили, пострадавших, к счастью, нет.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".