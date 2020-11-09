Цього тижня в Харкові значно похолодає

На стовпчиках термометра жителі Харкова побачать мінусові температури.

Так, починаючи з середи Харківщину накриють морози.

11 листопада погода в Харкові буде сонячною і малохмарною. Максимальна температура + 3° мінімальна -3°.

У четвер, 12 листопада, харків'ян чекає ще один ясний день. До вечора на небо набіжать хмари, дощів вони не принесуть.

Максимальна температура + 3°, мінімальна -3°.

У п'ятницю, 13 листопада, ранок зустріне харків'ян похмурим небом, але хмари розсіються, і день буде сонячним. Максимальна температура 0°, мінімальна -2°.

У суботу, 14 листопада, в місті встановиться мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. Максимальна температура + 1°, мінімальна -3°.

У неділю, 15 листопада, погода в Харкові буде переважно хмарною, але з проясненнями. Парасолька не стане в нагоді. Максимальна температура 0°, мінімальна -3°.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".