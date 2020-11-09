В Харкові почали діяти нові карантинні обмеження

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, почали діяти нові карантинні обмеження, передає "Об'єктив".

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

Раніше ми писали, що в Харківській обласній інфекціонці знаходяться 290 пацієнтів.

З них 12 перебувають у реанімації. Надійшли пацієнти дихають в приймальному відділенні за допомогою кисневого концентратора, поки не звільниться ліжко.

Про це повідомив директор "інфекціонки" Павло Нартов.

"На сьогоднішній день наш лікувальний заклад завантажено на 100%. Наша лікарня розрахована на 290 ліжок. У нас на ранок перебуває 290 хворих, в реанімації 12 хворих. Крім цього, в звичайних відділеннях 26 апаратів ШВЛ. У нас також 107 точок доступу до кисню магістрального, більше 40 апаратів кисневої підтримки, тобто кисневих концентраторів. Від цієї бочки харчуються апарати ШВЛ і киснева магістраль. Зараз у нас є 67 кисневих точок. І за рахунок дитячої лікарні 40. Концентратори живляться за рахунок електроенергії", - сказав Нартов.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

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