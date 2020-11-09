Територіальна виборча комісія зареєструвала Геннадія Кернеса мером

7 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Геннадія Кернеса Харківським міським головою. Відповідна постанова № 98 опублікована на сайті Харківської міської ради, про це повідомляє "Харків Today".

"До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла заява про реєстрацію міського голови та додані до неї документи, зареєстрована № 1015 7 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області", - йдеться в постанові.

"Що за цирк? Довго ще будуть нас дурити? Мер-фантом звідкись, не зрозуміло з якого світу і в якій свідомості буде керувати півторамільйонним містом!", " Любителі лавочок і парків з фонтанами схвалюють", " А він ще живий?. Якщо так доведіть", "Подарунок на 40 днів", - пишуть харків'яни в коментарях.

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