Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром
7 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса харьковским городским головой. Соответствующее постановление №98 опубликовано на сайте Харьковского городского совета, об этом сообщает "Харьков Today".
"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление о регистрации городского головы и добавленные к ней документы, зарегистрированная № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича, выбранного харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области", - говорится в постановлении.
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"Что за цирк? Долго ещё будут нас дурачить? Мэр-фантом откуда-то,не понятно с какого света и в каком сознании будет управлять полуторамиллионным городом!", " Любители лавочек и парков с фонтанами одобряют", " А он ещё жив?. Если да докажите", "Подарок на 40 дней ", - пишут харьковчане в комментариях.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".