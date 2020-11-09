З'явилася інформація про стан потерпілих в ДТП у Харкові на проспекті Науки

Як пише Politeka.net, прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника лікаря 4-ї швидкої розповіли, що жінка як і раніше знаходиться в комі, у хлопчика-скелетні травми.

Батькові хлопчика надали допомогу і він "пішов додому доліковуватися".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові водій влетів у натовп людей на пішохідному переході, влаштувавши моторошне ДТП "в стилі" Олени Зайцевої.

"Попередньо, троє постраждалих, загиблих немає. Серед постраждалих 10-річний хлопчик. Всі постраждалі у важкому стані", - говорилося в повідомленні.

Очевидці стверджують, водій, що збив людей, влаштував перегони з другом. Судячи з опублікованих роликів, порушник ПДР-чоловік східної зовнішності.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував чоловік, щодо якого вже є відкрита кримінальна справа.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".