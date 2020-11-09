Появилась информация о состоянии потерпевших в ДТП в Харькове на проспекте Науки
Как пишет Politeka.net, пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на замврача 4-й неотложки рассказали, что женщина по-прежнему находится в коме, у мальчика – скелетные травмы.
Отцу мальчика оказали помощь и он "ушел домой долечиваться".
Пенсии и зарплаты массово пересчитают, Кабмин объявил о важных изменениях: "Индексация будет происходить..."
Бесстыжая Анджелина Джоли выставила напоказ сочный бюст, обтянутый прозрачной сеткой: королева эпатажа
Экс-жена Потапа подчеркнула свои достоинства высокими джинсами, покруче Каменских: "Просто огонь"
Заросший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил новой внешностью, артиста не узнать: "Шо вы там, лысые?"
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой.
«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорилось в сообщении.
Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности.
Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился человек, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".