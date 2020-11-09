Появилась информация о состоянии потерпевших в ДТП в Харькове на проспекте Науки

Как пишет Politeka.net, пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на замврача 4-й неотложки рассказали, что женщина по-прежнему находится в коме, у мальчика – скелетные травмы.

Отцу мальчика оказали помощь и он "ушел домой долечиваться".

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой.

«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорилось в сообщении.

Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился человек, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".