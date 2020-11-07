В Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице «Харьков Live» в Telegram.

«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, у 50-летней женщины обнаружены переломы и черепно-мозговая травма. У 48-летнего мужчины ушибы, а мальчику сломало бедро и предплечье.

Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился арам, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.

До этого мы рассказывали, что три года назад Украину потрясло дорожно-транспортное происшествие в Харькове, унесшее шесть жизней.

Вечером 18 октября 2017 года Lexus под управленим Алені Зайцевой выехал на красный сигнал светофора на перекресток, где врезался в Volkswagen Touareg, после чего ее машину выбросило на тротуар.

В результате удара пять человек погибли на месте, шестая потерпевшая скончалась через неделю в больнице. Еще шесть человек получили травмы и вынуждены были пройти долгое лечение.

Напомним, в Харькове судьи, которые вели дело Зайцевой, сняли мантии и исчезли.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы.

Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего.