В Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице «Харьков Live» в Telegram.
«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, у 50-летней женщины обнаружены переломы и черепно-мозговая травма. У 48-летнего мужчины ушибы, а мальчику сломало бедро и предплечье.
Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности.
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Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился арам, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.
До этого мы рассказывали, что три года назад Украину потрясло дорожно-транспортное происшествие в Харькове, унесшее шесть жизней.
Вечером 18 октября 2017 года Lexus под управленим Алені Зайцевой выехал на красный сигнал светофора на перекресток, где врезался в Volkswagen Touareg, после чего ее машину выбросило на тротуар.
В результате удара пять человек погибли на месте, шестая потерпевшая скончалась через неделю в больнице. Еще шесть человек получили травмы и вынуждены были пройти долгое лечение.
Напомним, в Харькове судьи, которые вели дело Зайцевой, сняли мантии и исчезли.
Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы.
Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего.