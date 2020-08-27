Двое судей, которые должны были рассматривать апелляцию по делу Зайцевой, взяли самоотвод

26 августа двое из трех судей Харьковского апелляционного суда, которые должны были рассматривать жалобу о закрытии судом первой инстанции дела в отношении экспертов, которые устанавливали наличие наркотиков в организме виновницы смертельного ДТП в Харькове на Сумской Елены Зайцевой, взяли самоотвод.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, которая и обратилась в апелляционную инстанцию ​​из-за неправомерного постановления суда первой инстанции, пишет Знай.

Дело отправили на новое автораспределение. Дату следующего заседания назначат после того, как станет известен новый состав суда.

"Решение апелляционной инстанции по этому делу имеет особое значение потому, что факт наличия опиатов хотя и нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, однако не привел к установлению состояния наркотического опьянения Зайцевой во время ДТП. Это означает, что любые лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения за рулем, могут воспользоваться такой же схемой во избежание любой ответственности за противоправные действия", - добавила Матвеева.



По словам Матвеевой, психиатр академик Борис Михайлов в свое время определил, что для установления состояния наркоопьянения человека не нужно определять количество наркотика, достаточно факта его присутствия в организме.

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Фотографии, сделанные в Ппокровском исправительном центре №79 Днепропетровской области опубликовал телеграмм-канал "Труха".

На снимках Зайцева запечатлена с книгой в руках, загорающая во внутреннем дворике колонии. Еще на одном фото она сидит за швейной машинкой в цеху.

«В ПВЦ-79 отбывает наказание всем известная Алена Зайцева! Из наших источников узнали, что начальник тюрьмы относится к ней Очень лояльно! Убийца шести людей успевает даже позагорать», – говорится в публикации.

Напомним, мажорка придумала способ скостить срок заключения.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы: "следом за Зайцевой".

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